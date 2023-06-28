柯震東委屈呻被霸凌 唔介意被認錯係王大陸
春風笑指唔敢望宋芸樺對眼，九把刀只好用搞笑氣氛，令春風唔再害羞，柯震東係九把刀電影嘅御用男主角，今次降呢做男配，九把刀笑指柯震東擺明星架子，令柯震東委屈呻自己被霸凌！柯震東與王大陸都係演青春電影而人氣急升，有觀眾成日將佢哋兩個混淆，柯震東並唔介意被認錯。
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將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、Serrini、ONE OK ROCK、Sam Smith、鄭秀文、容祖兒、張學友、李克勤、Twins、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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