柯震東再遇血光之災要拜神求平安 演員們即場較量剪髮技巧

無線娛樂新聞台報導：由九把刀執導嘅新片呢日舉行首映禮，春風、宋芸樺及柯震東等有出席，電影以髮型屋為背景，今次一眾男演員即場較量剪髮技巧，見佢哋有啲手忙腳亂，九把刀笑稱柯震東係恐怖情人，似趁女友瞓覺偷偷去剪。