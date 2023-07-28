柯震東再遇血光之災要拜神求平安 演員們即場較量剪髮技巧
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無線娛樂新聞台報導：由九把刀執導嘅新片呢日舉行首映禮，春風、宋芸樺及柯震東等有出席，電影以髮型屋為背景，今次一眾男演員即場較量剪髮技巧，見佢哋有啲手忙腳亂，九把刀笑稱柯震東係恐怖情人，似趁女友瞓覺偷偷去剪。
宋芸樺同春風有一場床上戲，呢日佢仲帶埋父母嚟睇新作，宋芸樺叫男主角春風跟伯父打招呼，柯震東早前被無人機失靈速墜毀導致左邊臉部嚴重受傷，之後又遭愛犬撞臉爆血，柯震東指目前差唔多康復，坦言要拜神求平安。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台