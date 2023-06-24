台灣Me Too風波越鬧越大 「九澤CP」稱會私下關心前輩黃子佼

無線娛樂新聞台報導：「九澤CP」陳零九及邱鋒澤呢日喺花蓮出席活動，現場吸引500位粉絲到場支持，近日台灣Me Too風波越鬧越大，九澤CP曾合作過嘅黃子佼亦係其中一位捲入風波嘅事主，零九及鋒澤覺得前輩黃子佼好願意提拔後輩，希望前輩早日康復，好好解決呢啲事情。