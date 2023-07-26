五堅情澳門巡迴苦練廣東歌 追問歌迷婚期被反將一軍
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無線娛樂新聞台報導：台灣男團 五堅情 近日巡迴去到澳門站，呢日佢哋更以廣東話獻唱廣為人知嘅Beyond經典《海闊天空》同全場歌迷大合唱，仲話係為大家一直嘅要求而特別預早準備，希望各位歌迷鍾意，但係佢哋亦非常擔心會因為咬字唱錯變粗口咁話。
呢日佢哋亦都邀請一對情侶Fans上台，本來向嘉賓迫供追問婚期嘅佢哋，點知又會演變到被反問，場面非常搞笑呀。呢場係巡迴演出嘅尾站，不過佢哋就話希望好快就會再次舉辦其他演出，盡快再同各地歌迷見面呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台