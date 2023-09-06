林宥嘉相隔5年預告年尾攻蛋 陳芳語與泰國名模歌手忘情咀嘴

無線娛樂新聞台報導：一個音樂頒獎禮早前喺高雄舉行，匯聚多個人氣組合，五堅情、林宥嘉、陳芳語、MATCHA、徐佳瑩、韋禮安及泰國男神Jeff Satur等現身，林宥嘉身穿毛毛衣喺台上獻唱充滿童真，為樂迷送上新歌，更突然宣布年尾喺台北小巨蛋開騷。