林宥嘉相隔5年預告年尾攻蛋 陳芳語與泰國名模歌手忘情咀嘴
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無線娛樂新聞台報導：一個音樂頒獎禮早前喺高雄舉行，匯聚多個人氣組合，五堅情、林宥嘉、陳芳語、MATCHA、徐佳瑩、韋禮安及泰國男神Jeff Satur等現身，林宥嘉身穿毛毛衣喺台上獻唱充滿童真，為樂迷送上新歌，更突然宣布年尾喺台北小巨蛋開騷。
林宥嘉相隔5年再次攻蛋，一眾樂迷相當期待，同場嘅金曲歌后徐佳瑩9年後再次踏上呢個頒獎舞台，fans們引頸以待，徐佳瑩更驚喜唱出韓語歌，而合體imase獻日文版《如果可以》。
早前被傳不和嘅五堅情成員賴晏駒（小賴）同黃偉晉，自傳聞後首度合體演出，五堅情重現F4經典歌《流星雨》，小賴笑談與偉晉冇不和，陳零九則笑指二人一向係分分合合，更指五人感情非常好。此外，陳芳語同泰國名模歌手MATCHA演出時，喺台上忘情咀嘴掀高潮。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台