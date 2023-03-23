邱鋒澤有意學好廣東話 預告下半年來港開個人演唱會
曾經唱過廣東歌嘅鋒澤，仲話當時自己係死背啲廣東話，佢指自己可以聽得明少少，但係要佢講嘅話，就冇辦法講得好，鋒澤仲話因為自己冇一個對象可以同佢練習廣東話，所以自己想多啲嚟香港，每次嚟講多少少學多少少，等自己嘅廣東話進步呀。
今次只會喺香港留3日嘅鋒澤，話見到香港嘅鋒蜜們咁熱情，令到佢好感動，所以嚟緊自己都想多啲嚟香港見鋒蜜們，啱啱出咗個人新專輯嘅佢，希望可以舉個巡迴演唱會，仲透露到時香港有機會係巡演嘅第一站，預計應該會喺下月年展開噫個計劃喇。
講到月初五堅情嘅演唱會令唔少香港堅果都回味緊，鋒澤就透露嚟緊五堅情會有新搞作，籌備緊一個新嘅節目，入面會有唔少關於佢哋個人同五堅情嘅內容，另外鋒澤仲預告埋五堅情同九澤CP嘅新歌都係製作當中呀！
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：韋禮安、張學友、李克勤、林宥嘉、方皓玟、西九音樂節、五月天、Twins、鄭秀文、鄭欣宜、許冠傑；喜歡K-pop的你亦有福了，Apink、NCT DREAM亦在香港開演唱會！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
香港有甚麼週末好去處推介？
2023年好戲多籮籮，小編為你整合2023電影推薦及3-6月香港電影上映表，無論是港產片、Marvel、卡通片都應有盡有，更附上必睇劇情和彩蛋介紹！除此之外，更可以參觀博物館，例如太空館、科學館、香港藝術館、M+、香港文化博物館等，更為你整合行山路線、野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！
讀者留言