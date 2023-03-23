邱鋒澤有意學好廣東話 預告下半年來港開個人演唱會

無線娛樂新聞台報導：台灣組合五堅情3月頭先嚟香港開完演唱會，呢日成員之一嘅邱鋒澤，再次嚟到香港出席代言嘅新口味米線活動，有成近百「鋒蜜」到場應援。活動上邱鋒澤以半咸淡廣東話為鋒蜜們點餐，令現場眾人大笑，當大家提議佢不如識返個香港女仔嚟做女朋友？鋒澤就話拍拖呢啲順其自然，又話廣東話喺點餐嘅時候都可以學到，但當傳媒講到女朋友係最好嘅學廣東對象時，鋒澤就噫噫哦哦咗好耐，然後先話其實只要有人同佢一直傾偈，有人肯教佢嘅話佢就肯學。