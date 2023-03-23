五堅情 邱鋒澤有意學好廣東話 預告下半年來港開個人演唱會

邱鋒澤有意學好廣東話 預告下半年來港開個人演唱會

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：台灣組合五堅情3月頭先嚟香港開完演唱會，呢日成員之一嘅邱鋒澤，再次嚟到香港出席代言嘅新口味米線活動，有成近百「鋒蜜」到場應援。活動上邱鋒澤以半咸淡廣東話為鋒蜜們點餐，令現場眾人大笑，當大家提議佢不如識返個香港女仔嚟做女朋友？鋒澤就話拍拖呢啲順其自然，又話廣東話喺點餐嘅時候都可以學到，但當傳媒講到女朋友係最好嘅學廣東對象時，鋒澤就噫噫哦哦咗好耐，然後先話其實只要有人同佢一直傾偈，有人肯教佢嘅話佢就肯學。

曾經唱過廣東歌嘅鋒澤，仲話當時自己係死背啲廣東話，佢指自己可以聽得明少少，但係要佢講嘅話，就冇辦法講得好，鋒澤仲話因為自己冇一個對象可以同佢練習廣東話，所以自己想多啲嚟香港，每次嚟講多少少學多少少，等自己嘅廣東話進步呀。

今次只會喺香港留3日嘅鋒澤，話見到香港嘅鋒蜜們咁熱情，令到佢好感動，所以嚟緊自己都想多啲嚟香港見鋒蜜們，啱啱出咗個人新專輯嘅佢，希望可以舉個巡迴演唱會，仲透露到時香港有機會係巡演嘅第一站，預計應該會喺下月年展開噫個計劃喇。

講到月初五堅情嘅演唱會令唔少香港堅果都回味緊，鋒澤就透露嚟緊五堅情會有新搞作，籌備緊一個新嘅節目，入面會有唔少關於佢哋個人同五堅情嘅內容，另外鋒澤仲預告埋五堅情同九澤CP嘅新歌都係製作當中呀！

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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