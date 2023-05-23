台灣男團五堅情來港獲過千粉絲撐場 五子大騷廣東話向「堅果」示愛
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無線娛樂新聞台報導：台灣男團五堅情成員黃偉晉、陳零九、Lai（賴晏駒）、邱鋒澤及Shou（婁峻碩）又嚟香港，呢次舉行澳門簽唱會記招，過千名fans到場支持，五堅情大騷廣東話向「堅果」示愛。
邱鋒澤感受到香港「堅果」嘅熱情，感謝「堅果」帶畀佢哋好多驚喜同好多能量，佢哋今次喺香港玩咗兩日，體驗當地文化，當佢哋被fans捕獲，fans會講「香港歡迎你」，讓五子覺得好暖心，好似遇到一啲好耐冇見嘅朋友咁。
五堅情成軍三周年，七月將去澳門開騷，預告屆時會有新作品演出，為澳門「堅果」帶來驚喜，由於五子當中只有小賴去過澳門，所以小賴負責搵景點同餐廳，屆時帶隊友去玩同食嘢。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台