StarTalk丨五堅情香港酒吧探秘互爆飲醉趣事 偉晉峻碩爆笑挑戰大冒險…
台灣人氣男團「五堅情」陳零九、邱鋒澤、黃偉晉、賴晏駒（小賴）及婁峻碩呢日接受TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》訪問，見佢哋廣東話有進步，決定考吓佢哋對答，邱鋒澤仲提議主播 潘盈慧 點名問問題增加刺激感，五子回顧香港演唱會嘅難忘時刻，完全被「堅果（粉絲名）」熱情融化！
五堅情將於7月喺澳門舉行演唱會，邱鋒澤預告屆時有新作品帶畀「堅果」，今年係五堅情成團3周年，偉晉經歷過傳統男團SpeXial體驗，反而對五堅情運作模式感到既新鮮又融洽，小賴爆通常邱鋒澤同峻碩比較多意見，二人擔任主導角色，笑言佢哋試過吵大鑊。
五子一向寓工作於娛樂，閒時都係一齊去玩，小賴此行有帶成員探秘香港酒吧，五子喺兩日內去咗10間以上，佢哋更互爆飲醉嘅搞笑事！喺遊戲環節，偉晉崩潰挑戰大冒險，以指定聲線為粉絲錄起床鈴聲，而峻碩與邱鋒澤就要展示撩人壁咚情節。
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將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、周國賢x麥浚龍、太妍、鄭容和、鄭秀文、容祖兒、張學友、劉德華、Twins、久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer、Jeremy李駿傑，以及12子合體MIRROR演唱會！
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