五堅情承諾下次舉行紅館個唱 分手後陳零九於個唱solo落淚

無線娛樂新聞台報導：台灣組合五堅情一連兩場香港演唱會完滿結束，尾場香港堅果們嘅熱情更勝頭場，令五位成員陳零九、婁峻碩、邱鋒澤、黃偉晉同賴晏駒更賣力演出，佢哋唔只將簽名毛巾同海報送畀fans，encore環節佢哋仲走落台同大家嚟個近距離接觸，一向眼淺嘅小賴，見到堅果們咁落力應援，都自爆忍唔住落淚。