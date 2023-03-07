五堅情承諾下次舉行紅館個唱 分手後陳零九於個唱solo落淚
由於淨係開得兩場騷，所以五位成員都話完全唔夠喉，邱鋒澤話如果可以唱多幾首，又或者場館可以容納更多人，一定會開心double up。賴晏駒提議不如下次開十場，但邱鋒澤就話十場太多喇，只係希望將來可以去個大啲嘅場館再舉行演唱會，問到佢哋下個目標係咪攻下紅館？五堅情就謙虛話希望可以，不過問到係咪開十場紅館？佢哋即時擰晒頭，仲話驚十場會賣唔晒，笑言賣完一場先再算呀。
五堅情喺演唱會上以廣東話冧爆fans，婁峻碩就透露自己嘅廣東話係跟好友Tyson Yoshi學，佢仲話本身Tyson表示可以做五堅情香港站演唱會嘉賓，不過就畀峻碩拒絕咗，仲笑言因為自己環獨享Tyson呢張人情卡，所以等佢自己5月開演唱會，到時先再邀請對方嚟做嘉賓呀。
陳零九早前喺社交網站宣佈同拍拖十年嘅女友呼呼分手，而零九喺演唱會頭場solo環節時，更忍喎住一度落淚，呢晚佢就話自己而家慢慢咁調整心情，仲話有五堅情嘅4位好兄弟陪住自己，而稍後因為要去外地拍MV，所以到時會順便一個人散散心睇下個世界，點位邱鋒澤同小賴聽到佢話一個人去散心即時有反應，前者拎住記者嘅咪清唱「我還是一個人」，而小賴就叫零九帶埋佢哋4兄弟去，零九即刻冇佢咁好氣，仲話佢哋可以自己畀錢買機票去，相當搞笑。
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