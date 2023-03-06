五堅情演唱會狂派福利 曬廣東話擺猛男甫冧香港堅果

無線娛樂新聞台報導：由邱鋒澤、陳零九、賴晏駒、黃偉晉同婁峻碩組成嘅台灣組合五堅情，香港一連兩場嘅演唱會喺4號晚舉行頭場，佢哋以演唱會主題曲打頭陣，一輪跳唱即時炒熱現場氣氛。之後五子各自用廣東話嚟介紹自己，但當賴晏駒以廣東話講自己個名時，因為發音唔準而將自己個名讀成「賴任渠」，相當搞笑，知道自己讀得唔夠標準啲佢，解釋個「駒」字嘅廣東話發音好難，仲即場叫台下fans教佢點讀，之後仲演變出好多奇怪嘅發音，最終賴晏駒以廣東話講自己叫小賴就算。