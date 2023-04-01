五月天成軍紀念日 任賢齊爆阿信瑪莎學生時期趣事
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無線娛樂新聞台報導：五月天喺高雄舉行一連四場演唱會，首場適逢係樂團成軍紀念日，專登請嚟相識多年嘅任賢齊擔任嘉賓，同歌迷一齊慶祝。
小齊分享五月天喺學生時期演出嘅趣事，當時佢哋遮樣表演，擔心畀屋企人認出；小齊日前推出新歌，由怪獸作曲兼擔任製作人，二人難得同台，小齊即場演繹新歌。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台