五月天抽女歌迷點歌催淚故事惹全場感動 陳綺貞獲好友瑪莎驚喜伴奏
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無線娛樂新聞台報導：一個由天團五月天策劃雲集亞洲多位歌手及組合嘅台灣音樂節，呢日喺台北舉行，一連兩日音樂節演出陣容強大，五月天、庾澄慶、陳綺貞及告五人等吸引無數歌迷前來參與，氣氛非常熱鬧。
呢個音樂節嚟到第12年，作為發起人嘅五月天呢年亦有參與，佢哋笑言為咗求新求變，迎合歌迷口味，歌迷居然想聽佢哋講「垃圾話」多過想聽唱歌，稱佢哋要講一粒鐘廢話。
五月天一向寵粉，之後又抽歌迷送點歌機會，佢哋揀中咗一位女歌迷，女歌迷稱自己細妹當年有參加五月天校園演唱會，細妹曾講過人生一定要去一場五月天嘅演唱會，可惜細妹一直忙工作，於2012年生病離世，呢位女歌迷自細妹離世後，加入「五迷」行列，佢好希望點《時光機》送畀細妹，希望細妹喺天上聽到，令全場觀眾感動！
此外，陳綺貞走出舊愛陰霾首度公開亮相，歌迷對佢不離不棄，陳綺貞呢晚拋開煩惱享受表演，獲好友瑪莎驚喜擔任伴奏。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台