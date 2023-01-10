五月天演唱會丨無血緣兄弟合體 品冠笑言與冠佑撞樣程度連仔女都認錯…
呢晚主音阿信就喺台上話因為嘉賓嘅整頭化妝費太貴喇，所以佢哋就請咗個經濟型嘉賓，仲話嗰個就係鼓手冠佑，阿信仲搞笑咁唧冠佑先搭升降機雜開舞台，再由佢哋cue佢出場。點知當升降台再次升返上舞台時，出場嘅竟然係情歌王子品冠，令觀眾相當驚喜。由於冠佑同品冠成日畀人話撞樣，所以唔少人戲稱佢哋係冇血緣關係嘅兄弟，喺台上品冠就話呢晚自己嘅小朋友都有嚟到現場，但係就話佢哋唔係睇自己，而係嚟睇另一個爸爸冠佑嘅演出，之後品冠仲分享返，當年一對仔睇完五月天嘅海報之後，誤認冠佑係自己，仲問品冠：「爸爸你加入了五月天嗎？」令全場觀眾發笑。
網民點睇？
巡迴演唱會在台北？馬來西亞？
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
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除了演唱會外，還有什麼節日好去處？
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