五月天北京6場演唱會圓滿結束
五月天今次喺北京開騷由門票開售已是非不斷，五迷更與華晨宇歌迷掀起罵戰，演唱會當日亦有華晨宇歌迷高舉橫額踩場，在場外呼喊展現聲勢，五迷亦有攻擊華晨宇，疑重提佢與女星張碧晨未婚生子一事，不斷高喊「張碧晨」。
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將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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