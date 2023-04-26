石頭與怪獸除衫騷身材 五月天尾場全晚High爆
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無線娛樂新聞台報導：亞洲天團五月天迫不及待超前於4月赴「五月之約」，相隔4年喺4月再嚟香港開6場演唱會，斥資上億打造舞台，五月天尾場獻唱26首歌曲，石頭與怪獸更除衫騷身材，阿信更化身鼓手搞氣氛，五迷大飽眼福。
五月天尾場再度邀請師妹白安合唱《人生海海》、《OAOA》，開場嘉賓由魏嘉瑩、傻子與白痴輪流演出。五月天結束「好好好想見到你演唱會」演唱會，將於5月10號喺悉尼、5月12、13號墨爾本開唱！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台