石頭與怪獸除衫騷身材 五月天尾場全晚High爆

無線娛樂新聞台報導：亞洲天團五月天迫不及待超前於4月赴「五月之約」，相隔4年喺4月再嚟香港開6場演唱會，斥資上億打造舞台，五月天尾場獻唱26首歌曲，石頭與怪獸更除衫騷身材，阿信更化身鼓手搞氣氛，五迷大飽眼福。