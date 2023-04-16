五月天香港演唱會｜事隔4年中環海濱開唱 6場演出10萬歌迷欣賞
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無線娛樂新聞台報導：相隔4年之後 五月天 終於再次來港開騷，6場演出為超過10萬名觀眾演出嘅表演，14號正式喺中環海濱拉開序幕，佢哋先以廣東話同大家打招呼，之後又提到多年未同大家見面仲有表演嘅心情，仲講到唔止排住香港嘅美食，而更加掛住嘅係香港嘅歌迷呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台