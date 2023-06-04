五月天北京鳥巢連唱六場 王源任嘉賓唱完反邀請
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無線娛樂新聞台報導：早前先喺北京開完演唱會嘅 五月天 ，又再一次喺鳥巢展開兩個主題先後6場嘅演出，雖然日前傳出義工餐同黃牛等問題，不過依然無阻每場近10萬觀眾嘅熱情期待。呢晚佢哋仲邀請內地男團 TFBOYS 成員 王源 擔任嘉賓。
王源仲話自己上次都係同其他朋友一樣，坐喺台下欣賞演出，估唔到今次就變成表演嘉賓，所以心情非常興奮，又一齊合唱《如果我們不曾相遇》，王源呢日亦把握機會，即場反提出邀請五月天擔任嘉賓呀。
同其他場次一樣，每一晚佢哋嘅演出都會有唔同開場嘉賓，好似呢日就有 宇宙人 同 Hush
網民點睇？
怎么还弄个王源当嘉宾啊
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台