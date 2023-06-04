五月天北京鳥巢連唱六場 王源任嘉賓唱完反邀請

無線娛樂新聞台報導：早前先喺北京開完演唱會嘅 五月天 ，又再一次喺鳥巢展開兩個主題先後6場嘅演出，雖然日前傳出義工餐同黃牛等問題，不過依然無阻每場近10萬觀眾嘅熱情期待。呢晚佢哋仲邀請內地男團 TFBOYS 成員 王源 擔任嘉賓。