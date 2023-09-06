井柏然開卷有益有助演出 辛芷蕾完成舞台劇演出全心放鬆
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無線娛樂新聞台報導：井柏然 呢日同 侯明昊 辛芷蕾 等現身上海一個品牌活動，大會以被作為場地設計，而藝人嘉賓亦都紛紛分享自己嘅閱讀習慣，好似井柏然就話身為演員讀書就必不可少，仲認為除咗讀劇本之外，讀書可以令自己對世界唔同事物仲有情感都有更深嘅認識咁話。
而人氣近年持續高企嘅侯明昊，無論代言同劇本都接不停，呢日見到唔少圈中朋友仲傾唔停呀。而辛芷蕾早前自己爆年幻曾遭猥褻嘅可怕經歷，啱啱完成舞台劇演出嘅佢，呢日就話終於可以放鬆好好休息喇。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台