亞洲超星團｜香港練習生與親友同睇首播 洪欣歐陽妙芝現身力撐仔仔

亞洲超星團｜香港練習生與親友同睇首播 洪欣歐陽妙芝現身力撐仔仔

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：偶像選秀節目《亞洲超星團》終於正式同大家見面，9位來自香港嘅超星練習生 冼靖峰 張鎬濂 文佐匡 黃奕斌 丁子朗 區珀豪 方玉亨 黃星綽 同 余宗遙 呢日就同埋佢哋嘅家人仲有Fans，一齊欣賞第一集嘅直播喇。

現場氣氛非常熱鬧，而各位練習生亦喺現場大騷佢哋習訓嘅少少成果，呢晚唔止Fans開心正可以式支持自己喜愛嘅練習生，連佢哋嘅屋企人亦一樣興奮，好似張鎬濂嘅媽咪 洪欣 同方玉亨 嘅媽咪 歐陽妙芝 亦都現場為乖仔打氣呀。

曾參與過選秀節目出道嘅張鎬濂，仲話今次參加係經過深思熟慮再同媽咪討論之後嘅結果，一臉安慰嘅洪欣亦大讚囝囝行事穩陣有分寸，媽咪呢日要求錫返啖仲怕醜耍晒手，母子相處非常有愛又有趣。

妙芝 今次更成為跟得媽咪，全程陪住細仔方玉亨錄影比賽，仲為佢安排好晒飲食喜居，加上心理輔導，呢位名模阿媽仲唔理素顏照現身，認真係廿四孛慈母呀。

而黃星綽嘅家人就整埋燈牌到場為Hugo打氣，氣氛溫韾到爆呀。首集Archie、Sean同Dez率先登上初舞台，雖然隊際成績未算突出，不過Archie就暫時排名第5，佢哋就提到往後有唔少進步空間，獲Rain大讚聲線嘅Archie仲話已經心滿意足喇。

丁丁喺節目首集暫時未登台，不過佢嘅妝容就網上就有唔少意見喇，呢日佢就提到指會根據意見改進，仲要多謝各界網友嘅批評呀。

而月前 洪欣 同丈夫 張丹峰 一度傳出婚姻出現問題嘅消息，後來似乎已經雨過去天青，呢日佢亦親自正式就事件回應，仲話唔擔心傳聞會影響乖仔嘅情緖咁話。

呢日北京、上海、台北、東京等地亦都同步舉行節目首映活動，各地亦都同步練線互相打氣，而其中上海站就有首集現身嘅六人合BOYHOOD出現，佢哋對錄影時被導師狠批就直指大家情緖跌至低點，大家士氣都非常差呀。

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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台

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