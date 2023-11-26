亞洲超星團｜香港練習生與親友同睇首播 洪欣歐陽妙芝現身力撐仔仔

無線娛樂新聞台報導：偶像選秀節目《亞洲超星團》終於正式同大家見面，9位來自香港嘅超星練習生 冼靖峰 張鎬濂 文佐匡 黃奕斌 丁子朗 區珀豪 方玉亨 黃星綽 同 余宗遙 呢日就同埋佢哋嘅家人仲有Fans，一齊欣賞第一集嘅直播喇。