亞洲電影大獎｜宋康昊帶新作來港開幕 余香凝鍾雪入圍金馬爭影后
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無線娛樂新聞台報導：曾多次獲得世界各地最佳男主角殊榮嘅韓國「國民影帝」宋康昊，應亞洲電影大獎邀請來港，為佢主演嘅開幕電影《韓戲逼人》現身電影節開幕典禮，加上其他本地電影人好似 姜大衞 爾冬陞 胡楓 余香凝 梁雍婷 鍾雪瑩 仲有 吳冰 等都分別出席盛會。
親民嘅宋康昊亦入鄉隨俗早早學定廣東話，同現場嘉賓傳媒打招呼，仲話覺得香港觀眾對電影非常熱情，令自己留低深刻嘅印象呀。已經第5度同名導演金知雲合作嘅佢，仲話今次拍攝新片非常有趣，希望大家會喜歡呀。
至於早前誕下幼子嘅余香凝，又憑《白日之下》嘅記者角色入圍今屆台灣金馬獎最佳女主角，加上 梁雍婷 亦同時入圍最佳女配角，呢日佢哋就分享入圍嘅興奮心情，Jennifer仲開心到喜極而泣呀。而Rachel就連入圍直播都唔敢睇，要由同片同事通知喜訊，更加話仲未消化到好消息呀。
同樣有份參與演出嘅修哥同John哥，就話對年輕一輩演員嘅表現非常讚賞，兩位一齊演出仲話非常開心又好玩，仲話因為默契十足所以更有火花呀。
一樣有份入圍爭女主角嘅鍾雪亦係今屆電影節嘅大使，呢日佢同吳冰就分別同宋康昊成功集郵，而鍾雪就對獲獲獎冇太大信心，仲話有份出席盛會已經非常高興，仲話重點想到時同阮經天集郵喎。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台