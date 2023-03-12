亞洲電影大獎｜宋芸樺宣傳盼與華仔談情 林明禎租千萬新居裝修最講究…
第十六屆亞洲電影大獎正頒發各個大獎， J2 正轉播現場盛況，而擔任青年大使嘅 林明禎 呢日就同台灣美女演員 宋芸樺 一齊現身宣傳，已經成6年未有來港嘅小V，雖然話此行只得兩、三日時間，不過就話會盡量抽時間食想念已久嘅各種美食喇。
近年拍咗唔少影視作品嘅佢，又講到希望會有機會可以同 劉德華 合作演出，雖然早喺2015年時拍攝《我的少女時代》就曾經喺同一部作品演出，不過小V就話當時完全冇對手戲所以非常遺憾呀。
同華仔談情相信係唔少女星想解鎖嘅成就之一，而小V亦都一樣咁諗，仲話如果可以有大家想像唔到嘅關係，就會令自己更為有成就感喇。
而以甜美笑容見稱嘅林明禎，呢日就同家姐一齊現身活動，仲話頒獎禮戰衣非常性感，更加已經準備好向唔同巨星大導演集郵呀。
近日有傳明禎搬入價值2千萬嘅西區新居，雖然只係租住，不過對裝修一樣有要求，正請設計師設計，佢又話自己工作以外係宅女一名，所以對屋企就難免會有高少少要求喇。佢又笑言香港樓價太貴，加上自己冇香港身份證，所以就更難以負擔樓價喇。
電影廣告乜都有齊嘅明禎，努力賺錢人人都見到，而早前佢為廣告重錄一首廣東歌，就擔心自己咬字發音唔正，令大家以為自己唱泰文，所以事前有好認真學習，仲有好大壓力，希望今次大家唔使字幕都聽得明自己唱乜呀。
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