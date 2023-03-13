亞洲電影大獎｜梁朝偉獲劉嘉玲頒影帝獎座 麥沛東成最佳新演員感謝太太…
雲集亞洲多個地區電影紅星出席嘅《第16屆亞洲電影大獎》12號晚舉行頒獎典禮，公佈各項獎項名單， 梁朝偉 由太太 劉嘉玲 手上接過因《風再起時》演出而獲得嘅影帝獎座，除咗喺台上頒獎時覺得驚喜之外，嘉玲就話就連後台訪問都一樣覺得又驚又喜呀。
而偉仔喺台上已經話從冇諗過自己會獲獎，之後亦指喺多位獲提名嘅對手之中自己得獎，就更加開心仲「暈一暈」，功勞亦應歸功電影嘅整個團隊呀。
而日韓兩地代表作都競爭激烈，《Drive My Car》同《分手的決心》可以話係分庭抗禮，兩部電影都分別獲得三個大獎，而《Drive My Car》更獲得最佳電影獎。日本名導演 是枝裕和 因為《分手的決心》獲得最佳導演獎、型爆男星 池昌旭 同 阿部寬 就分別獲頒 AFA新世代獎 同 卓越亞洲電影人大獎，身材高佻嘅佢同時成為最佳衣著獎大賞得主。
連奪兩獎嘅佢就話相當驚訝會獲選，仲指自己久未訪港所以心情異常興奮，仲話希望有機會再嚟香港拍攝新作呀。
終身成就獎得主係「大哥大」洪金寶，佢受訪時仲話非常開心，又指希望繼續為香港動作片出力呀。至於重現香港80年代風采嘅《梅艷芳》，呢晚亦得到最佳造型設計同最佳音響兩獎， 麥沛東 《正義迴廊》中傑出嘅演出令佢榮獲最佳新演員稱號，佢繼台上多謝太太嘅感言之後，喺後台受訪時心情依然激動。
佢話之前完全冇心理準備，對方亦非常強勁，仲再次多謝父母同太太對自己表演事業嘅支持，更誓言之後要好好報答太太嘅付出呀。
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