亞洲電影大獎｜紅地氈現場星光熠熠 各地影星疫後聚首香港
一直對社交平台Follow名單非常挑剔嘅 鄭裕玲 ，呢日現身盛會之餘，仲為自己嘅Follow名單再添新血，一向非常喜歡韓國男星 任時完 嘅Do姐，呢日喺現場同對方見面之餘，更加即場互相Follow，令佢開心到不得了，對方仲話非常希望可以同佢合作呀。
早前為宣傳電影訪港嘅 許光漢 呢日亦都同 林柏宏 仲有 王淨 現身現場，佢哋仲話非常開心有機會出席典禮呀。至於男人味滿瀉嘅 阿部寬 ，仲勁賣口乖，話香港就好似自己嘅第二故鄉咁，又話影迷熱情令自己非常高興。
成為今屆新世代獎得主嘅 池昌旭 就指希望同同場嘅各地電影人交流，仲話希望盡快可以喺香港舉行Fans見面會呀。法國型男演員 Lucas Bravo 擔任頒獎嘉賓，首次訪港嘅佢就對香港非常好奇，更加話估唔到自己喺香港都一樣受歡迎呀。
至於擔任典禮主持嘅 陳凱琳 產後復出，不過就因為照顧小朋友搞到連準備都幾乎嚟唔切，仲話好在同 森美 合作所以先冇咁擔心咋。日前演出舞台劇時不傷眼嘅 凌文龍 呢日就交待傷勢，仲話已經冇乜大礙喇。
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