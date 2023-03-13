亞洲電影大獎｜紅地氈現場星光熠熠 各地影星疫後聚首香港

無線娛樂新聞台報導：電影界年度盛事《亞洲電影大獎》星期日喺西九文化區嘅故宮劇院舉行，除咗多個矚目獎項之外，紅地氈嘅閃耀星光一樣係焦點所在，今屆係疫情之後嘅首次頒獎典禮，除咗大家熟悉嘅香港電影人之外，各地巨星都有到港現身出席盛典。