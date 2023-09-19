任容萱爆Selina兒子「小腰果」長相 Lulu意外撞欄傷額頭急敷冰
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無線娛樂新聞台報導：任容萱、Lulu（黃路梓茵）及庹宗康等呢日出席一個真人騷記者會，任容萱家姐Selina（任家萱）日前誕下兒子「小腰果」，任容萱亦有探望小外甥，「小腰果」活躍好動非常可愛。
任容萱稱Selina目前喺月子中心坐月，身邊有護理師照顧，任容萱好期待之後跟「小腰果」見面，又透露Selina恢復得比較好，間中有啲崩潰瞬間，有新手爸媽嘅煩惱，講到日前Lulu喺活動上不慎撞到場內嘅欄整傷頭，Lulu揸藥及敷冰後目前額頭已消腫。
炎亞綸早前捲入性侵風波，令其演藝工作全面暫停，曾經同炎亞綸合作嘅庹宗康稱彼此有互相問候，庹宗康一個月前見過炎亞綸，覺得對方身體狀況OK！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台