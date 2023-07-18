Jasmine慈善音樂會與Fans見面 放暑假忙爆預告實習再出遊
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無線娛樂新聞台報導：任暟晴 呢日為慈善音樂會表演，除咗再為大家表演早前為紀念張國榮離世20周年貫錄嘅《怪你過份美麗》之外，Jasmine仲話最開心係可以同歌迷見面，又可以一齊行善呀。Jasmine仲話同屋企人發起呢次活動並花足唔少心思，仲要多謝協助幫忙嘅Fans呀。
相隔成3個月冇見大家，Jasmine就話想趁暑假開始同大家見面喇，新學年就會升中六嘅佢，雖然日程已經忙到不得了，不過依然安排好9月會再喺慈善活動再同大家見面，仲話已經慢慢習慣兼顧唱歌同學業嘅生活喇。
網民點睇？
有幸現場聽到Jasmine唱歌💓💓好聽好靚女 仲要好有愛心做慈善 支持綿綿🫶🫶
支持❤️❤️❤️❤️❤️
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台