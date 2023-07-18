Jasmine慈善音樂會與Fans見面 放暑假忙爆預告實習再出遊

無線娛樂新聞台報導：任暟晴 呢日為慈善音樂會表演，除咗再為大家表演早前為紀念張國榮離世20周年貫錄嘅《怪你過份美麗》之外，Jasmine仲話最開心係可以同歌迷見面，又可以一齊行善呀。Jasmine仲話同屋企人發起呢次活動並花足唔少心思，仲要多謝協助幫忙嘅Fans呀。