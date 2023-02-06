[獨家]Jas綿年初一踏入17歲 Fans補祝神秘嘉賓送驚喜

無線娛樂新聞台報導：《聲夢傳奇2》冠軍 任暟晴 喺大年初一正式踏入17歲，呢日一班Fans除咗舉行Party為佢補祝生日之外，仲神秘邀請咗同佢並肩參賽Friend到不得了嘅Crystal梁芷菁驚喜現身，Jas綿亦都禮尚往來為大家獻唱自己嘅出道作，又為各位簽名感激大家支持鼓勵呀。