[獨家]Jas綿年初一踏入17歲 Fans補祝神秘嘉賓送驚喜
同Fans熱鬧慶祝本來已經非常開心，而老友突然間現身就令佢更加驚喜喇，仲話完全估唔到Crystal會捧住蛋糕出現喇。而擔任神秘嘉賓嘅Crystal亦都非常緊張，佢哋一見到面相視而笑一刻仲搞出笑話，好在冇搞到蛋糕都跌埋咋。
Jas綿將會為哥哥張國榮離世20周年翻唱經典歌曲同拍MV，而佢就話自己一直都有重溫哥哥嘅歌曲同電影作品，今次有份參與就覺得對自己嚟講係好大嘅挑戰喇。
網民點睇？
Jasmine唱兩首live都好好聽❤仲有估唔到會收到Jasmine精心挑選嘅回禮🫶🏽🫶🏽🫶🏽
希望Jasmine事業/學業都順利！
多謝芷菁嘅驚喜❤
當日勁開心🥳 多謝首領，多謝綿綿❤
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