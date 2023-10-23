任賢齊邀麇先生度身訂造新歌 把握機會到舒淇橋朝聖
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無線娛樂新聞台報導：任賢齊繼早前相隔12年再推出嘅新歌《在路上》後，距離個半月左右，佢再推出新歌《你也在這裡》，呢首歌佢搵嚟金曲樂團麇先生為佢度身訂造，樂團亦有份參與MV拍攝。
聖皓指喺小齊身上感受到一份男人嘅溫柔，所以歌詞入面亦有一份溫暖嘅感覺，完全係為小齊度身訂造。雖然樂團麇先生都忙緊自己嘅唱片，但當佢哋收到小齊嘅邀約後，就二話不說答應幫佢做歌。至於MV亦相當落本去咗唔同地方拍攝，其中一站就係基隆，而小齊亦趁呢個機會去到高砂陸橋朝聖，仲為大家解釋點解高砂陸橋會畀大家叫做舒淇橋呀！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台