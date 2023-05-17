任賢齊北京開騷fans興奮大合唱 王寶強劉若英驚喜現身
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無線娛樂新聞台報導：任賢齊喺北京舉行一連兩場演唱會圓滿落幕，本來呢場演唱會應該3年前舉行，因疫情影響一直改期至今，一眾fans當然好掛住小齊，跟住唱足全場，小齊與fans更大合唱當年紅遍兩岸三地嘅金曲《心太軟》。
fans最期待嘅點歌環節，呢場幸運點歌觀眾並唔係fans，而係以視像形式驚喜現身嘅劉若英，好友劉若英點唱《花太香》，呢晚另一嘉賓就係為咗小齊特意向劇組請假嘅王寶強，同台唱《我是一隻魚》及《對面的女孩看過來》，王寶強心情相當興奮，原來佢係小齊嘅歌迷同影迷，即場向小齊表白！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台