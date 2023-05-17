任賢齊北京開騷fans興奮大合唱 王寶強劉若英驚喜現身

無線娛樂新聞台報導：任賢齊喺北京舉行一連兩場演唱會圓滿落幕，本來呢場演唱會應該3年前舉行，因疫情影響一直改期至今，一眾fans當然好掛住小齊，跟住唱足全場，小齊與fans更大合唱當年紅遍兩岸三地嘅金曲《心太軟》。