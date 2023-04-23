任賢齊為巡迴清減身形 恭賀老拍檔Sammi榮登影后

無線娛樂新聞台報導：最近正忙住周圍飛巡迴演出嘅 任賢齊 呢日現身台北出席一個代言活動，清減咗嘅佢仲話係因為巡迴演唱要控制飲食同運動操練以最佳狀態為大家表演呀。小齊話疫後唔少歌手都爭相開展之前押後嘅表演，所以各方面都一定要好好準備喇。