任賢齊為巡迴清減身形 恭賀老拍檔Sammi榮登影后
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無線娛樂新聞台報導：最近正忙住周圍飛巡迴演出嘅 任賢齊 呢日現身台北出席一個代言活動，清減咗嘅佢仲話係因為巡迴演唱要控制飲食同運動操練以最佳狀態為大家表演呀。小齊話疫後唔少歌手都爭相開展之前押後嘅表演，所以各方面都一定要好好準備喇。
今年打算主力投放音樂方面嘅小齊，早前推出嘅MV邀請金鐘視帝李銘順合作，令Fans都非常驚喜，今次兩代楊過同框正式有機會合作就令佢非常開心，仲希望以後可以喺戲劇上合作呀。
早前小齊曾為電影增肥到2百幾磅，可惜因為導演 鈕承澤 涉案而停擺，呢日佢就提到希望可以將電影正式完成喇。而曾同佢合作嘅 鄭秀文 經過多次提名之後，日前榮獲香港電影金像獎影后，小齊就話Sammi多年來一直嘗試唔同角色，每次都非常努力演出，今次可以證明佢嘅努力成果，仲搞笑話Sammi開騷自己已經被好多朋友託買飛，唔知點處理先好呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台