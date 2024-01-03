任賢齊廣州與歌迷迎新年 自掏百萬抽獎封「絶世好老闆」
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無線娛樂新聞台報導：任賢齊 去年開始嘅巡迴演唱會走訪22個城市後，除夕同元旦日選擇喺廣州會歌迷迎接新一年，小齊除咗獻唱自己嘅經典歌之外，更特意為廣東話地區揀咗《喜歡你》同《海闊天空》送俾觀眾，台上佢表示：「謝謝大家這一年陪我闖蕩在路上，希望我每一次演唱會都可以在大家心中留下美好記憶，大家從頭唱到尾大合唱的歌聲都讓我非常感動，請你們回去之後，也一定不要忘了我，要記著我們相聚的美好，在追求理想的路上，我會更認真，那怕我會跌倒受傷，我也會咬緊牙關，那怕我熱淚盈眶，我也會頂天立地站在天地之間，我們的胸膛， 一樣海闊天空 ！多謝 beyond 帶比我地咁多好聽又好感動嘅歌， beyond forever ！」接著全場再一起合唱《海濶天空》作結。
由於小齊喺2023整年，只係放過一個星期假同家人共渡聖誕，所以元旦嘅場次，太太同仔女都有一齊去廣州捧場。小齊喺後台經過老婆時馬上溫馨送上一抱，大方放閃﹐歌迷都大讚佢係絕種好男人。完成廣州演唱會，小齊喺慶功宴上大手筆拎出成百萬俾工作人員抽獎﹐難怪再被員工封佢做「絕世好老闆」，小齊笑道：「應該嘅，因為大家都對我好好嘛！我哋係一齊工作嘅，一個不能少，大家都要開開心心過新年。」
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台