任賢齊邀怪獸寫歌被五月天熱血感動 難忘疫情肩負公司重擔力保員工飯碗…
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無線娛樂新聞台報導：任賢齊邀怪獸寫歌被五月天熱血感動 難忘疫情肩負公司重擔力保員工飯碗
任賢齊相隔12年再出新專輯，呢日佢現身電台活動，小齊一向人緣極佳，邀請唔少圈中好友幫忙寫歌，而五月天成員怪獸就係其中一位，小齊被五月天熱血精神感動。
怪獸今次為小齊度身寫咗一首歌，兼擔任結他手，怪獸更陪小齊捱夜錄音，幫忙彈歌時更不時喺細節作出調整，怪獸希望即使有90分，仍要努力去改善就有機會做到100分，令小齊感動不已，小齊坦言作為前輩，每次都被五月天嘅熱血精神激勵，盡量做到「前輩要走在浪頭上，千萬不要死在沙灘上」。被問點解今次同怪獸合作，小齊笑言只有怪獸聽電話，而阿信每次都較遲回覆。
小齊最近忙於巡演，由於疫情影響之前好多工作被迫暫停，所以小齊仲有十幾場騷未完成，身為老闆小齊，並冇喺疫情期間減薪及裁員，只希望努力工作保障員工，一度感到壓力好大，小齊只好有工作便出外隔離，不斷爭取工作機會，令團隊繼續開工，慶幸之前大家努力及累積，令工作接踵而來。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台