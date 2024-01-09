任達華讚吳家麗神級教學 吳卓羲如願與華哥合作

無線娛樂新聞台報導：任達華、吳家麗、吳卓羲（Ron）、張建聲、陳紫萱等為主演嘅電影《源生罪》現身首映禮。華哥同Ron喺電影中有好多對手戲，兩位都話過足戲癮，華哥仲話好欣賞Ron嘅創作力，Ron就指能夠同華哥合作係多年來嘅心願，因為之前喺TVB工作，完全沒諗過自己可以遇到影帝級華哥仲可以合作演出，更大讚有華哥呢位前輩在場引領大家，令在場演員們都獲益良多。