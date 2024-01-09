任達華讚吳家麗神級教學 吳卓羲如願與華哥合作
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無線娛樂新聞台報導：任達華、吳家麗、吳卓羲（Ron）、張建聲、陳紫萱等為主演嘅電影《源生罪》現身首映禮。華哥同Ron喺電影中有好多對手戲，兩位都話過足戲癮，華哥仲話好欣賞Ron嘅創作力，Ron就指能夠同華哥合作係多年來嘅心願，因為之前喺TVB工作，完全沒諗過自己可以遇到影帝級華哥仲可以合作演出，更大讚有華哥呢位前輩在場引領大家，令在場演員們都獲益良多。
華哥昔日同拍檔吳家麗曾經演出過無數次情侶，不過今次就突破演母子，最初華哥難以投入拍攝，因為以前大多數埋位就演情侶，好多眼神接觸，但今次眼神就唔知點創作，華哥話：「好彩有神級演員加性感女神吳家麗用另一種眼神帶領我入戲，係神級教科書演法，無人能及。」
現年40歳嘅張建聲早前高調認愛，公開同細16歲工展小姐曾嘉晴拍拖，雖然被公然話係父女戀，但蜜運中嘅阿聲一啲都唔介意，更笑指自己被馴服得似小綿羊一樣，聽到父女戀三字更笑晒口話：「直頭正啦，你得唔得吖！」
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台