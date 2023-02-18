任達華琦琦夫妻檔出席活動 愛女任晴佳忙考大學狂推Job
老婆琦琦一向係華哥頭號影迷，不時到片場探班，佢覺得老公要用幾個月時間去拍戲好辛苦，一定要支持老公，每次都好期待老公嘅演出，最鍾意華哥飾演警察、小偷、大佬等角色。
愛女任晴佳（Ella）出道做模特兒，即成為各大品牌新寵，不過媽咪琦琦指Ella近日忙於考大學，因此Ella推掉所有工作，要等暑假先可以接job，目前專注以學業為主；同場出席活動有B哥哥鍾鎮濤，佢獻唱多首經典金曲《Shalala Lala》、《讓一切隨風》、《L O V E, Love》，與觀眾互動炒熱氣氛。
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