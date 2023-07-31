任達華首任監製主演特工電影 親自上陣同元華安志杰對打

無線娛樂新聞台報導：型男 任達華 主演兼監製嘅新片呢日喺北京舉行首映，除咗華哥之外，戲中嘅各位演員當然都有一齊現身，同戲院嘅觀眾交流吓啦。華哥扮演嘅一名失憶特工，喺片中被神秘組織追殺，首次擔任嘅華哥，就話係因為特工題材先首肯兼任監製喇。