任達華首任監製主演特工電影 親自上陣同元華安志杰對打
廣告
無線娛樂新聞台報導：型男 任達華 主演兼監製嘅新片呢日喺北京舉行首映，除咗華哥之外，戲中嘅各位演員當然都有一齊現身，同戲院嘅觀眾交流吓啦。華哥扮演嘅一名失憶特工，喺片中被神秘組織追殺，首次擔任嘅華哥，就話係因為特工題材先首肯兼任監製喇。
話明係特工又追殺，梗係唔少得動作場面啦，今次華哥就會同 元華 仲有 安志杰 等等拳來腳往，華哥更加同大家都齊齊親身上陣演出呀。至於片中嘅靚女拍檔 姜珮瑤 為咗答謝華哥指導，特別準備限量版乒乓球拍送俾華哥，仲話華哥拍攝期間都非常照顧大家呀。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台