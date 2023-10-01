伍仲衡搵支嚳儀學整蛋糕 高調向未婚妻Ida發表愛的宣言

無線娛樂新聞台報導：伍仲衡最近為TVB歌唱真人騷《中年好聲音2》擔任評審，呢日忙裡偷閒搵支嚳儀學整蛋糕，見佢喺製作過程中，雖然手勢生疏，勝在應變力十足，仲同支嚳儀一邊JAM歌搞氣氛，TVB娛樂新聞台主播許文軒亦有玩埋一份，似足開迷你騷。