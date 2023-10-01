伍仲衡搵支嚳儀學整蛋糕 高調向未婚妻Ida發表愛的宣言
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無線娛樂新聞台報導：伍仲衡最近為TVB歌唱真人騷《中年好聲音2》擔任評審，呢日忙裡偷閒搵支嚳儀學整蛋糕，見佢喺製作過程中，雖然手勢生疏，勝在應變力十足，仲同支嚳儀一邊JAM歌搞氣氛，TVB娛樂新聞台主播許文軒亦有玩埋一份，似足開迷你騷。
伍仲衡今次向支嚳儀學藝，笑言覺得好攰：「出去買舒服啲。」伍仲衡又指整完已成身出晒汗，感謝支嚳儀教得好，令佢第一次整就咁成功，更笑指唔介意做反面教材，伍仲衡有意向飲食節目進軍。噚日伍仲衡喺社交平台自爆3年前借JW過橋，搵Ida傾偈展開追求，今次伍仲衡再度出冧功，即場向未婚妻許下愛的承諾，想整愛心餐畀Ida！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台