伍仲衡唱片店辦琴譜簽名會 曝婚禮進度邀好聲音高歌
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無線娛樂新聞台報導：早前推出鋼琴集嘅 伍仲衡 ，呢日喺唱片店搞個簽名會，就吸引大批Fans到場排隊，伍Sir仲一一同大家合照傾偈，難怪琴譜要火速加印啦。坦言已經好一段時間冇逛唱片台嘅佢，又提醒大家記住要支持香港唱片業呀。
用足足4個月準備同錄音嘅佢，亦都話多謝大班Fans一直支持呀。搞完琴譜呢個大Project之後，佢另一件人生大事亦都開始籌備中，不過佢就話同未婚妻Ida嘅婚禮喺搵場地有少少困難，仲話當日會不斷唱歌，仲會叫埋大班朋友輪流上台，當中就梗係唔少得《中年好聲音》同樂壇嘅各路好友啦。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台