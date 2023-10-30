伍仲衡唱片店辦琴譜簽名會 曝婚禮進度邀好聲音高歌

無線娛樂新聞台報導：早前推出鋼琴集嘅 伍仲衡 ，呢日喺唱片店搞個簽名會，就吸引大批Fans到場排隊，伍Sir仲一一同大家合照傾偈，難怪琴譜要火速加印啦。坦言已經好一段時間冇逛唱片台嘅佢，又提醒大家記住要支持香港唱片業呀。