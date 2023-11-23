伍仲衡入五生日Party公佈婚期 《中聲》老友齊集羅啟開將開個唱
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無線娛樂新聞台報導：伍Sir 伍仲衡 21號踏入50歲，呢日佢仲搞大型Party開足33圍，同大班老友Fans齊齊慶祝，場面熱鬧到不得了， 肥媽 黑妹李麗霞 車婉婉 周吉佩 李佳 支嚳儀 顏志恒 等《中年好聲音》嘅好友都齊齊出席。
伍Sir呢日仲高興到不斷唱歌，雖然歌喉唔夠琴技強勁，不過就穿透力十足喇。早前趁演唱會公開向女友求婚嘅佢，呢日又甜爆已經定好婚期，來年1月6號求婚一周年就會正式成婚，加上當日係好日又係周六，加埋就非常理想咁話。
肥媽同黑妹姐呢日齊齊牛仔裝出現，仲即場話要同壽星伍Sir組新組合「567」，因為佢哋一個50、一個60、一個70歲喎。呢日其實Benson一樣係壽星仔，仲爆太太係伍Sir Fans，仲係歌迷會成員，而吉吉仲準備美酒作禮物呀。
呢日 羅啟豪 一樣有到場，仲宣佈即將展開自己嘅個唱，不過籌備時間唔多就令佢有啲緊張，佢仲話唔少嘢都係親自製作呀。
網民點睇？
伍sir唱得好有穿透力啊！😂😂😂
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台