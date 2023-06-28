伍仲衡找數與Fans聚會 吃喝玩樂承諾再開騷
自嘲歌喉麻麻嘅佢，又話呢班Fans非常盲目咁支持自己，所以更加要多謝佢哋擁戴，呢日伍Sir仲風騷到扭身扭勢，又話等得閒少少就會再籌備開騷喇。呢日現場咁熱鬧，人多要搵場地都唔容易，伍Sir就話要多謝太太出手幫忙搵場地同安排呀。
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將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、Serrini、ONE OK ROCK、Sam Smith、鄭秀文、容祖兒、張學友、李克勤、Twins、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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