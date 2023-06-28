伍仲衡找數與Fans聚會 吃喝玩樂承諾再開騷

無線娛樂新聞台報導：最重視穿透力嘅音樂人 伍仲衡 疫情期間狂開Live自彈自唱，又搵埋老友合作分享好音樂，收穫大班Fans嘅佢，呢日就同一班歌迷聚會見面，齊齊玩遊戲之餘亦獻唱自己嘅作品，大家玩得不知幾開心。