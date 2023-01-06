三HEA佬個唱開騷在即 預告唱跳講明勿期望
廣告
由 伍仲衡 蕭正楠 同區永權 合作嘅演唱會今晚(6號)就會同大家見面，呢日佢哋綵排就邀請咗傳媒朋友參觀喇，而早前講過會有唱跳環節嘅佢哋，呢日Harry就事先聲明打定底，話自己冇乜天份跳舞喎。
而Edwin仲預告太太 黃翠如 會擔任特別嘉賓上台，仲爆料話佢日日喺屋企秘密練兵，仲話非常為佢驕傲咁話，Harry仲話翠如歌聲非常有「穿透力」咁講喎。
而Albert會同囝囝 區靖華 父子檔演出，呢日仲率先露兩手鼓俾大家睇，真係打得非常唔錯似模似樣。但係訪問時就爆出係被Daddy迫上台，Albert就解釋話只係迫阿囝勤力練鼓啫。
常見問題
萬千星輝頒獎典禮誰奪視帝、視后、最佳劇集呼聲最大？
《萬千星輝頒獎典禮2022》將於1月8日舉行，TVB在將軍澳電視城公布入圍10強，其中獲得最多10強提名的藝人是JW、劉佩玥和林敏驄，各有4項提名，而最多10強提名的劇集，則是《下流上車族》。而奪視帝、視后、最佳劇集呼聲最大的是…即看：10強名單揭曉
將來還有什麼演唱會值得留意？
隨著疫情過去，有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：周興哲演唱會（1月11日公開發售）、馮允謙演唱會（1月12日優先購票）、Twins演唱會、鄭秀文演唱會、鄭欣宜演唱會！Sundaykiss為你整合了香港演唱會一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台
讀者留言