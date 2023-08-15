HEA三佬出動宣揚防騙 伍Sir主張靚仔擔當拍檔咁反應
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無線娛樂新聞台報導：伍仲衡 蕭正楠 同 區永權 組成嘅HEA佬，繼早前合體開音樂會之後，呢日又現身街頭同一班Fans見面，不過今次就唔係唱歌開Live，而係出席一個為宣傳防詐騙訊息嘅活動。
正所謂免費嘅就最貴，而家詐騙方式真係無孔不入，佢哋就以新歌《凡事冇免費》嚟提醒廣大市民，有咩懷疑都記緊要小心防範喇。佢哋仲話雖然天氣炎熱，不過為咗宣傳正面訊息同大家見面，一身汗都冇所謂咁話呀。
呢日佢哋就話做得宣傳，當然自己都要醒少少先唔會比人呃啦，伍大師就話佢哋各有擔當，好似Albert係最聰明嘅、蕭公子就唱歌最好、而佢本人就係最靚仔嘅咁話喎。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台