伍仲衡為Fan辦獨奏會 狂彈經典名曲會知音
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無線娛樂新聞台報導：疫情期間一直開Live同大家分享音樂放鬆心情嘅 伍仲衡 ，喺恢復正常生活之後繼續同大家分享佢最愛嘅音樂，呢日就舉行鋼琴獨奏會，同大班Fans見面，更Share同恩師 顧嘉煇 昔日嘅珍貴片段同名曲。
每年都會以類似形式同大家聚會嘅伍Sir又話，非常多謝大家多年來支持，所以每年都舉辦活動以Party形式見面，呢日仲邀請近日自資推出新歌嘅 區永權 同 彭澤英 為大家現場獻唱呀。佢仲為入場歌迷製作一本鋼琴作品集，等大家耳仔享受過之後，返屋企一樣可以跟住彈呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台