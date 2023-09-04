伍仲衡為Fan辦獨奏會 狂彈經典名曲會知音

無線娛樂新聞台報導：疫情期間一直開Live同大家分享音樂放鬆心情嘅 伍仲衡 ，喺恢復正常生活之後繼續同大家分享佢最愛嘅音樂，呢日就舉行鋼琴獨奏會，同大班Fans見面，更Share同恩師 顧嘉煇 昔日嘅珍貴片段同名曲。