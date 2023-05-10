伍富橋結婚周年新歌紀念 愛情故事融入MV作結晶
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無線娛樂新聞台報導：去年5月同女友Shirley如為夫婦嘅 伍富橋 趁住結婚一周年，將佢哋之間嘅愛情故事融入新歌MV當中紀念，Alvin仲話呢首作品非常有紀念價值，仲將好多拍拖細節加入歌曲之中，更重返娛樂新聞台取景拍攝呀。
諗返當年要背稿坐廠，Alvin就覺得非常有趣，亦都勾起唔少回憶。雖然Alvin本色出演，不過太太Shirley一角就由 杜以辰 擔綱演出喇。呢日Shirley亦都化身背後工作人員，為幕後同事安排豐富海鮮美食呀。而 方力申 亦因同Alvin拍劇認識，呢日亦粉墨登場客串演出呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台