伍富橋結婚周年新歌紀念 愛情故事融入MV作結晶

無線娛樂新聞台報導：去年5月同女友Shirley如為夫婦嘅 伍富橋 趁住結婚一周年，將佢哋之間嘅愛情故事融入新歌MV當中紀念，Alvin仲話呢首作品非常有紀念價值，仲將好多拍拖細節加入歌曲之中，更重返娛樂新聞台取景拍攝呀。