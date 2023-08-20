《靈戲》插曲反應佳觀眾敲碗求新版 伍富橋邀林穎施合作粵曲聯乘流行曲…
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無線娛樂新聞台報導：《靈戲》插曲反應佳觀眾敲碗求新版 伍富橋邀林穎施合作粵曲聯乘流行曲新版本
早前為劇集《靈戲逼人》獻唱插曲仲獲唔少觀眾讚賞嘅 伍富橋 ，因為外界反應不俗，早前就再同粵劇界花旦 林穎施 合作錄製加入戲曲元素嘅新版本，呢日仲一齊拍攝 MV㖭。
Alvin話經過觀眾嘅要求又各公司反映之後，所以就特別安排呢次新版嘅合作，雖然合作前素未謀問，不過今次粵曲同流行曲嘅聯乘，就令佢哋都覺得有趣又新鮮，Alvin仲出盡法寶落足嘴頭邀請合作呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台