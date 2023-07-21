佐藤健襲港以廣東話冧fans 鄭裕玲即場展示超強執生能力

無線娛樂新聞台報導：日本人氣男星佐藤健呢日嚟到香港出席品牌活動，大批fans一早到場霸位見偶像，將3層商場圍滿滿。以一身灰色西裝現身嘅佐藤健，出場後對住fans大派心心，之後佢除咗用廣東話介紹自己外，仲話見到有咁多fans嚟現場咁熱烈咁歡迎自己，令佢覺得相當高興，同時亦令佢好期待同大家見面，冧到在場眾人尖叫聲不絕。