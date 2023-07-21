佐藤健襲港以廣東話冧fans 鄭裕玲即場展示超強執生能力
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無線娛樂新聞台報導：日本人氣男星佐藤健呢日嚟到香港出席品牌活動，大批fans一早到場霸位見偶像，將3層商場圍滿滿。以一身灰色西裝現身嘅佐藤健，出場後對住fans大派心心，之後佢除咗用廣東話介紹自己外，仲話見到有咁多fans嚟現場咁熱烈咁歡迎自己，令佢覺得相當高興，同時亦令佢好期待同大家見面，冧到在場眾人尖叫聲不絕。
大會請嚟Do姐鄭裕玲擔任活動司儀，佢喺活動上展現出超強執生能力，因為當Do姐介紹佐藤健出場時，呢位男神遲遲未現身，所以Do姐即時執生介紹自己身上嘅珠寶嚟拖延時間，獲大家激讚佢嘅隨機應變能力，不過Do姐接受訪問時，就謙虛咁話呢啲都係小意思呀！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台