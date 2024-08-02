何太直播中爆料改嫁美國何伯成管家？網民熱議忘年戀最新進展

直播中驚人言論引發網絡熱議

在一次直播中，當被建議何太可以改嫁至美國時，她用普通話回答說：「你們其中有一個人說，讓我帶婆婆、兒子去嫁。如果未來的老公不嫌棄我帶老公、帶兒子，那我也是會的。那很好，以後我少請一個管家，讓我現在的老公當我們的管家。」這番話立即引起了巨大爭議，何太對著鏡頭外的何伯的態度也顯得非常惡劣，引來不少網民批評何太終於「露出了狐狸尾巴」，並對何伯能看清何太的真面目感到高興。

網民目擊何伯何太地鐵站現身

儘管有這些爭議，何伯和何太的感情似乎仍然不錯。最近有網民在地鐵站拍到他們一起外出的畫面，何伯手上還拿著一個銀紙箱，看起來像是要取錢。這引起了網民的好奇和熱烈討論，大家都想知道他們到底存了多少錢。但仔細觀察他們排隊的位置，發現他們其實是在「存款」機前，而不是取錢。這意味著他們存的金額可能相當可觀。