何伯何太酒店生活引發網絡熱議 黑粉投訴導致被迫搬家 首富酒店成新棲身之地

何伯何太遭遇連串酒店生活波折

昨晚，有消息指出何伯和何太在天水圍的一家酒店被發現，並在警察的陪同下離開。閉路電視顯示他們後來又出現在何太的公屋大樓內。同一晚，何太在另一家酒店進行直播，抱怨他們原本住在的酒店因為「黑粉」的投訴而被迫離開。「房屋署局長聽住呀你！你果兩位手下已經聽到，我哋收到都照做㗎喇，我老公即日已經搬出去住……」何太在直播中表示，自從上周五起何伯已不再住在公屋，只是偶爾回去做家務，並強調沒有違規。她還指責房屋署職員的不當行為，並希望官方能夠公正處理此事。

何太直播中爆粗口 訴苦遭黑粉和房署職員迫害

何太在直播中情緒激動，指責房屋署的職員和黑粉對他們的不公對待。「房屋署做做嚇都亂嚟，我真係頂佢唔順！今晚我忍無可忍，果日星期五，你竟然咁決絕，你話最後一日，我都執行，果晚之後我老公都冇再喺果度瞓。今日又嚟搞我，我都鬧咗佢一身。我都失晒控，你都亂嚟嘅？」她說。何伯也表示，他們這幾天花瞭數千元的住宿費，卻因為被投訴而被迫離開酒店，感到非常無奈和不公。「根本呢，不法分子呢，好快大亂呀！不擇手段搞我哋！老公無得住，佢都要出去騷擾人哋酒店老闆呀。一個社會係咪應該咁樣？」何太說。她還透露，現在他們住在李嘉誠旗下的酒店，希望能夠得到更好的保護。