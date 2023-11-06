何依婷驚喜宣佈婚訊 趕農曆年前做免年新娘

無線娛樂新聞台報導：2017年參選香港小姐獲得亞軍入行嘅 何依婷 ，繼月前被發現同圈外男友行展望被發現公開戀情之後，星期一突然喺網上公開婚照，宣佈男友月前已經正式求婚，兩人即將踏入人生新階段共組家庭，認真恭喜呀。