何依婷驚喜宣佈婚訊 趕農曆年前做免年新娘
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無線娛樂新聞台報導：2017年參選香港小姐獲得亞軍入行嘅 何依婷 ，繼月前被發現同圈外男友行展望被發現公開戀情之後，星期一突然喺網上公開婚照，宣佈男友月前已經正式求婚，兩人即將踏入人生新階段共組家庭，認真恭喜呀。
Regina同比自己年長一年嘅男友到巴黎拍攝婚照甜蜜又浪漫，自細已經許願要同愛人同遊當地嘅佢，就獲未婚夫完成心願，喺鐵塔前拍攝記錄兩人最甜美一刻，頭戴后冠加上大鑽戒嘅Regina幸福洋溢。
此Post一出，唔少圈中人都紛紛送上祝賀，而準新娘亦以語音回應，指婚期已定喺農曆年前簡單完成，同家人食飯之後再去旅行，亦暫時未打算大排筵席喇。
幸福嘅準新娘呢日亦即時澄清並非雙囍臨門，而係雙方早有計劃拉埋天窗。Regina仲大讚未婚夫可靠穩重相處又舒服。而婚後佢亦唔會引退，會繼續參與演出唔同作品同大家見面呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台