何依婷峇里與圈外丈夫成婚 婚禮畫面曝光浪漫到暈
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無線娛樂新聞台報導：2017年參與香港小姐競選獲亞軍入行嘅 何依婷，11月初突然公佈同圈外男友婚訊，16號終於正式拉埋天窗，於峇里一間私人酒店舉行婚禮，正式加入人妻行列。
Regina今日正式發佈婚禮當日圖片，又以語音訊息多謝各界祝福，相片見佢同新婚老公非常甜蜜，加上煙火陪襯非常浪漫。
日前Regina同一班好姊妹舉辦婚前派對，成棚靚女齊齊以浴袍現身，已婚嘅 張秀文 陳詩欣 蔡嘉欣 加上鍾晴等姊妹齊齊為Regina做足準備迎接婚後嘅幸福生活。日前有傳媒直擊Regina出發往峇里呢 個結婚勝地做最後準備，又預告會舉辦一個火辣婚禮。
Regina一早已經同未婚夫到巴黎拍攝婚照，公開喜訊後又聲明婚禮只會簡單舉行，邀請少數親友參加，除咗一班靚姊妹之外，圈中好友 鄭衍峰 陳懿德 同高層 樂易玲 都有應邀到當地觀禮。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台