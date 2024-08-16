何太商場直播被趕 竟走進洗手間繼續直播 網民揚言報警引發熱議

直播遭遇意外轉折

在最近的一次直播事件中，何太與何伯的行為再次引起了公眾的關注。這對夫妻原本在粉嶺的一個商場進行直播，卻意外地被保安要求離開。儘管何太最初並未在鏡頭前失控，她與何伯選擇了邊走邊直播的方式離開商場。然而，何太最終忍不住在直播中發飆，直言「我買起你間商場都得啊！」這一言論迅速在網上引發了熱烈討論。

直播開始時，何太和何伯正坐在商場的一角。當有人接近他們時，何太以為對方是支持者，便笑著打招呼：「Hello，多謝哂。」不料，對方卻回答：「唔係呀！」隨後，疑似商場保安的女聲禮貌地詢問他們是否在直播，何太則反問是否不可以。對方回應說這是公眾場所，不能進行直播。何太隨即表示接受，並與何伯一起收拾東西，邊走邊說：「我哋邊行邊播。」並提到「下次先同佢哋計」。

何太情緒失控引爭議

在商場邊走邊直播的過程中，何太突然爆發，批評有人因為她們在那裡坐下就被指責，質疑是否看不起她們沒有消費能力。「人哋喺到抖下腳，都唔可以畀人直播，痴線嘅」，何太憤怒地說。最終，她甚至決定走進洗手間繼續直播，儘管她只將鏡頭對準自己，但這一行為仍引來了網民的質疑，有人甚至揚言要向商場投訴及報警。